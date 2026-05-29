Росія вдарила по школі на Харківщині: пошкоджено будівлю та шкільний автобус

Російські війська завдали удару по одній зі шкіл Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю навчального закладу та шкільний автобус, проте постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російський удар пошкодив школу та автобус у Дергачівській громаді

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено наземну частину школи, фасад будівлі та шкільний автобус.

«Усі діти під час навчання перебувають у підземній школі. На навчальний процес цей удар не вплинув, підземний простір ніяк не пошкоджено. Обійшлося без постраждалих», — зазначив Синєгубов.

Очільник області наголосив, що саме для захисту дітей в громадах Харківщини створюються захищені освітні простори.

За його словами, попри російську агресію, діти мають отримувати якісну освіту та можливості для розвитку в безпечних умовах.

Наразі інформації про інші наслідки удару не надходило.