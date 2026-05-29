У Волгограді після атаки дронів спалахнув НПЗ “Лукойлу”

У Волгоградській області РФ після нічної атаки безпілотників виникли пожежі на нафтопереробному заводі “Лукойл-Волгограднафтопереробка”, хімічному підприємстві та об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на заяви російських посадовців та власний OSINT-аналіз.

Уночі жителі Волгограда повідомляли про численні вибухи. Губернатор Андрій Бочаров заявив, що безпілотник влучив у багатоквартирний будинок на вулиці Вершиніна. За його словами, спочатку постраждалих не було, пошкоджено скління балконів.

Згодом губернатор повідомив, що внаслідок атаки на завод синтетичного волокна у місті Волжський загинув 60-річний чоловік, а 55-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще одній людині надали допомогу на місці після інциденту в житловому будинку.

ASTRA з посиланням на аналіз фото та відео очевидців стверджує, що після атаки загорівся НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” — один із найбільших нафтопереробних заводів регіону. За підрахунками видання, це щонайменше десята атака на підприємство з початку повномасштабної війни.

Також ASTRA зазначає, що будинок, у який, за словами губернатора, влучив безпілотник, розташований приблизно за два кілометри від оборонного підприємства “Титан-Барикади”, де виробляють пускові установки для ракетних комплексів “Ярс”, “Тополь-М”, “Сармат” та “Іскандер-М”.

Крім того, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про пожежу на промислових об’єктах зі зберігання палива після атаки безпілотників. За його словами, постраждалих немає.

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 29 травня над територією Росії, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря було нібито збито 208 українських безпілотників. Російське відомство стверджує, що дрони перехопили над 11 областями, Краснодарським краєм, Кримом та Азовським морем.