        Українські дрони вдарили по логістиці росіян на Донеччині (відео)

        Галина Шподарева
        28 Травня 2026 19:21
        Наслідки удару по російській техніці / Скриншот
        Оператори угруповання Сил безпілотних систем завдали ударів по техніці та логістиці російських військ на Донеччині. Під вогонь потрапили артилерійські системи, транспорт і засоби забезпечення окупантів.

        Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗСУ.

        Удари по росіянах здійснив прикордонний підрозділ “Фенікс”.

        У результаті атак були уражені артилерійські системи, військовий транспорт і техніка, які використовувалися для підвозу боєкомплекту, матеріально-технічного забезпечення та перекидання особового складу.

        “Ураження цих цілей знизило наступальні спроможності противника, ускладнило забезпечення передових позицій і обмежило маневр на напрямку”, – йдеться в повідомленні.

        Telegram-канал Exilenova+ публікує наслідки атак українських дронів на дорогах Донеччини та Луганщини.

        “На окупованих логістичних дорогх у русні просто неймовірна тряска. Безпечно як раніше вони вже не можуть пересуватись, дрони один за одним заходять на цілі. Чи вдасться втримати такий темп і чи вистачить ресурсів на таку операцію, покаже час”, – йдеться в повідомленні.


