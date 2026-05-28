Росія заборонила ввезення овочів і фруктів з Вірменії

Росія з 30 травня забороняє ввезення низки овочів, фруктів та зелені з Вірменії. Про це повідомив Россільгоспнагляд.

Під заборону потрапили помідори, огірки, полуниця, перець та зелень.

У російському відомстві пояснили рішення “почастішанням випадків порушень при постачанні вірменської плодоовочевої продукції” та необхідністю забезпечення “фітосанітарного благополуччя”.

За даними РБК, із травня по листопад минулого року Вірменія поставила до Росії овочі та фрукти на загальну суму близько 107 мільйонів доларів.

Раніше Росія вже забороняла ввезення з Вірменії квітів, мінеральної води “Джермук” та низки інших товарів.

Нагадаємо, що 20 травня в МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності у цьому питанні.

Про це заявив у середу заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін.

Виступаючи після засідання спеціальної робочої групи Ради безпеки РФ, Галузін сказав, що на зустрічі обговорили стан і перспективи відносин з Вірменією.

“Ми за те, щоб з’ясувалася ясність щодо того, куди рухається Вірменія”, – заявив він журналістам у Москві.

Галузін зазначив, що у Москві не можуть прийняти ту лінію, яку сьогодні проводить вірменське керівництво.

“А саме – лінію на те, що воно, вірменське керівництво, зберігатиме членство в Євразійському економічному союзі доти, доки не перейде до членства в Європейському Союзі. Такі підходи нас не влаштовують. Такі підходи для нас абсолютно неприйнятні”, – заявив російський посадовець.

Водночас він підкреслив, що якихось конкретних деталей щодо термінів, відведених Вірменії для вибору між ЄАЕС та ЄС, немає.

Щодо “санітарних норм” як інструменту політичного тиску, то нагадаємо. Російська влада цей трюк не у 2026 році. Найвідоміша історія: навесні 2006 року Росспоживнагляд запровадив заборону спочатку на молдовські та грузинські вина, а потім — 4 травня — на грузинську мінеральну воду «Боржомі». Формальним приводом стала невідповідність санітарним нормам. Тлом для цього стало різке загострення відносин: у січні 2006 року, після вибухів на російських газопроводах до Грузії, президент Саакашвілі звинуватив Москву в шантажі та вивів Грузію з військових структур СНД.

У грудні 2012 року — невдовзі після того, як у Грузії до влади прийшла проросійська «Грузинська мрія», — МЗС Росії оголосило, що заборонена з 2006 року грузинська продукція може повернутися на ринок. Одночасно структура «Альфа-Груп» придбала контрольний пакет IDS Borjomi — виробника «Боржомі». Вода повернулася на полиці у квітні 2013 року, вже під російським контролем.

У випадку з Вірменією це також відбувається не вперше. Так, у 2023 році Росія заборонила ввезення вірменської молочної продукції — невдовзі після того, як Вірменія ратифікувала Римський статут МКС, за яким Володимир Путін перебуває під ордером на арешт.