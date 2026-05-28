У Бельгії відбувся чемпіонат Європи з зачісок “маллет”

У Бельгії відбувся щорічний чемпіонат Європи із зачіски “маллет”, який зібрав сотні учасників із різних країн, повідомляє AFP.

Змагання пройшли на півдні країни. Учасники приїхали з Франції, Іспанії, Англії та інших європейських держав.

Hundreds of distinctively coiffured participants gathered in Belgium for the annual European Mullet Championship to celebrate the once-maligned hairstyle. May 28, 2026

“Маллет” — зачіска, популярна у 1980-х роках, яку описують фразою “бізнес спереду, вечірка ззаду”. Вона поєднує коротке волосся спереду та з боків із довгими пасмами на потилиці.

Після втрати популярності ця зачіска останніми роками знову повернулася в моду.

Європейський чемпіонат проводиться вже четвертий рік поспіль. Його організатори запозичили ідею конкурсу в Австралії.

Організатор заходу Давід Юбер, який використовує псевдонім Едгар Функель, заявив, що “маллет” став для багатьох способом життя.

“Маллет відкритий до інших, до відмінностей, до пригод. У ньому є щось дике”, — сказав він.

Учасники конкурсу мали не лише продемонструвати зачіску, а й заповнити анкету про себе.

Членкиня журі Лоліта Демустьє зазначила, що оцінювали не лише стиль волосся, а й особистість учасників.

“Важливо, щоб людина, яка носить маллет, уособлювала такі цінності, як толерантність, доброта та свобода бути собою”, — сказала вона.

Однією з учасниць стала 60-річна бельгійка Крістін, яка заявила, що нова зачіска допомогла їй пережити складний період у житті.

У фіналі конкурсу взяли участь близько 50 людей. Переможців обирали у кількох категоріях, зокрема “традиційний маллет”, “незвичний маллет” та “ветеранський маллет”.

Головними переможцями чемпіонату 2026 року стали Береніс, 44 роки, та Самюель, 46 років, відомі під псевдонімом BesaMulet.