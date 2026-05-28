Україна спрямує 10,8 млрд грн на озброєння та військові технології

Кабінет міністрів спрямував додаткові 10,8 млрд гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Сил оборони України. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони.

З них 9 млрд гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки.

Ще майже 2 млрд гривень уряд спрямує на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій із поля бою.

Свириденко зазначила, що ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.

“Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони”, — наголосила прем’єр-міністерка.

Вона також заявила, що українські військові та виробники зброї здійснюють “технологічну революцію”, яку визнають як союзники України, так і її противники.