        Економіка

        Україна спрямує 10,8 млрд грн на озброєння та військові технології

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 10:13
        читать на русском →
        Український військовослужбовець перевіряє зв’язок із БпЛА Vampire перед польотом поблизу лінії фронту. Запорізька область, 2 лютого 2024 року / Фото: Reuters
        Український військовослужбовець перевіряє зв’язок із БпЛА Vampire перед польотом поблизу лінії фронту. Запорізька область, 2 лютого 2024 року / Фото: Reuters

        Кабінет міністрів спрямував додаткові 10,8 млрд гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Сил оборони України. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        За її словами, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони.

        З них 9 млрд гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки.

        Реклама
        Реклама

        Ще майже 2 млрд гривень уряд спрямує на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій із поля бою.

        Свириденко зазначила, що ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.

        “Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони”, — наголосила прем’єр-міністерка.

        Вона також заявила, що українські військові та виробники зброї здійснюють “технологічну революцію”, яку визнають як союзники України, так і її противники.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov