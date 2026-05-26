FT: Дев’ять країн вийшли з чеської ініціативи з постачання снарядів Україні

Кількість країн, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася з 18 до 9 після повернення Андрея Бабіша на посаду прем’єра Чехії. У Празі заявляють, що проєкт продовжує працювати, але постає перед новими труднощами.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами президента Чехії Петра Павела, зараз ініціативу фінансують лише дев’ять країн, тоді як торік їх було до 18. Така тенденція викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження між партнерами та майбутнього проєкту, який був започаткований попереднім проєвропейським урядом за активної підтримки Павела.

Реклама

Реклама

“Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансові внески. Ця ініціатива забезпечувала до 50% усіх великокаліберних боєприпасів для українців, тому в цьому сенсі її нелегко чимось замінити”, — зазначив Павел.

З 2024 року Прага організувала постачання понад 4 млн великокаліберних артилерійських снарядів до Києва, щоб допомогти поповнити запаси боєприпасів України та підтримати її оборону проти російського вторгнення.

Павел заявив, що майбутнє ініціативи має стати одним із питань для обговорення на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Адміністрація президента Чехії відмовилася назвати країни, які нещодавно вийшли з ініціативи. Один із західних військових чиновників повідомив, що Німеччина та деякі скандинавські держави залишаються серед учасників, але “деякі країни тепер вважають дивним платити за щось, що навіть належним чином не підтримується керівними політиками країни-лідера”.

Андрей Бабіш заявив, що його уряд надає пріоритет обмеженим державним коштам для громадян Чехії, які стикаються зі зростанням рахунків за енергію після конфлікту з Іраном, а не підтримці України.

!У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім постачаємо [боєприпаси]”, — сказав він.

Під час торішньої виборчої кампанії Бабіш погрожував повністю зупинити ініціативу з постачання боєприпасів, критикуючи її за нібито недостатню прозорість використання коштів і за те, наскільки вона безпосередньо вигідна празькій компанії Czechoslovak Group.

CSG, один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, був головним корпоративним партнером чеського уряду у пошуку та відновленні артилерійських снарядів із країн поза НАТО від імені західних союзників України.