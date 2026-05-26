Росія може підміняти GPS-сигнали на сотні кілометрів углиб Європи — Литва

Росія може підміняти GPS-сигнали на відстані до 450 кілометрів углиб Європи з території Калінінградської області. У Литві заявили, що Москва значно розширила інфраструктуру для GPS-спуфінгу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника голови литовського регулятора зв’язку Дарюса Кулєшюса.

За його словами, кількість антен для GPS-спуфінгу — передачі фальшивих сигналів для дезорієнтації навігаційних систем — Росія збільшила з трьох на початку 2025 року до 36 зараз.

Реклама

Реклама

Усі антени, за словами посадовця, розташовані у Калінінградській області між Литвою та Польщею.

“Епізодичні перешкоди почалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Тепер вони побудували інфраструктуру, і втручання стало системним, постійним і нескінченною російською провокацією проти європейської безпеки”, — заявив Кулєшюс.

За даними литовського регулятора, зона дії підміни GPS-сигналів охоплює Естонію, Латвію, Литву, більшу частину Польщі, а також частини Фінляндії, Швеції та Білорусі, включно з Балтійським морем.

У матеріалі зазначається, що раніше Естонія та Фінляндія також звинувачували Росію у втручанні в роботу GPS-навігації в регіоні.

Минулого року поблизу Калінінграда з GPS-збоями зіткнувся іспанський військовий літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Також перешкоди виникли у літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії.

Кулєшюс також заявив, що через втручання погіршується якість мобільного зв’язку поблизу Калінінграда. За його словами, під час українських атак дронами по Росії спостерігаються особливо сильні збої.

“У Клайпеді під час таких стрибків перестає працювати онлайн-розклад автобусів, тому що система використовує GPS для відстеження транспорту”, — зазначив посадовець.