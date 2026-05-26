На Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх падчерок

Правоохоронці Чернігівської області затримали 26-річного жителя Ніжинського району, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Про це повідомляють пресслужби Нацполіції та прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний проживав в одному із сіл району разом із дружиною та її двома доньками — 10 та 13 років.

У квітні цього року чоловік зґвалтував старшу, 13-річну дівчинку, безпосередньо в їхньому будинку. У травні жертвою наруги стала молодша, 10-річна сестра — зловмисник зґвалтував її, коли вони вдвох пішли на риболовлю.

Завдяки пильності старости села правопорушення вдалося припинити. Жінка помітила, що вітчим проводить занадто багато часу наодинці з дівчатками, і застерегла матір. Згодом до школи, де навчаються сестри, запросили правоохоронців — під час конфіденційної розмови діти розповіли поліцейським усю правду.

Потерпілим дівчаткам уже надано необхідну фахову психологічну допомогу.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Чоловіку загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі.