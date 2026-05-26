        ЗСУ атакували логістику та пункти управління окупантів на Донеччині й Запоріжжі

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 11:27
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Колаж: Генштаб ЗСУ

        Сили оборони України 25 травня та в ніч на 26 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів російської армії. Серед уражених цілей — командні пункти, склади, пункти управління БпЛА та об’єкти логістики.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними військових, було уражено командний пункт противника в районі Очеретиного Донецької області та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області.

        Також українські сили атакували пункти управління безпілотниками окупантів поблизу Нестерянки у Запорізькій області та Новогродівки на Донеччині.

        Крім того, під удар потрапили склад БпЛА та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки Донецької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Донецьку.

        У Генштабі повідомили й про ураження залізничної цистерни з паливно-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого.

        Окремо підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу “Сызранский” у Самарській області РФ, по якому Сили оборони України завдали удару 21 травня.

        Також 25 травня була уражена лінійна виробничо-диспетчерська станція “Ярославль”. За даними Генштабу, пошкоджено обладнання та резервуари.

        Крім цього, підтверджено ураження російської радіолокаційної станції 1Л125 “Ніобій-СВ” у районі Ярська Луганської області, удар по якій був завданий 24 травня.


