Помер легендарний джазовий саксофоніст Сонні Роллінз

Американський джазовий саксофоніст Сонні Роллінз, якого називали “Saxophone Colossus”, помер у віці 95 років. Музикант пішов із життя у своєму будинку в місті Вудсток, штат Нью-Йорк, повідомляє AFP.

Про смерть Роллінза повідомили на його сторінці у соцмережах. У заяві зазначається, що музикант помер у понеділок удень.

Сонні Роллінз вважався одним із найвидатніших саксофоністів в історії джазу поряд із Чарлі Паркером, Коулменом Гокінсом та Джоном Колтрейном. Його стиль поєднував потужне звучання тенор-саксофона з глибокими імпровізаціями та духовними мотивами.

Музикант народився у Гарлемі в родині вихідців із Віргінських островів США. Однією з його найвідоміших композицій стала “St. Thomas”, у якій поєднувалися елементи карибського каліпсо.

Світову популярність Роллінзу приніс альбом “Saxophone Colossus” 1956 року, який став класикою стилю hard bop. Також серед його знакових робіт — “Way Out West”, “Freedom Suite” та “The Bridge”.

На початку 1960-х років музикант тимчасово залишив сцену та годинами практикувався на Вільямсбурзькому мосту в Нью-Йорку. Пізніше цей період ліг в основу альбому “The Bridge”.

Роллінз співпрацював із Майлзом Девісом, Телоніусом Монком та Джоном Колтрейном, а також записувався з гуртом The Rolling Stones для альбому “Tattoo You” 1981 року.

У 1958 році він випустив композицію “Freedom Suite”, присвячену боротьбі афроамериканців за громадянські права. У супровідних текстах музикант відкрито засуджував расизм і переслідування темношкірого населення США.

Після терактів 11 вересня 2001 року Роллінз, який жив неподалік Всесвітнього торгового центру, присвятив жертвам атак концерт у Бостоні, що згодом вийшов як окремий live-альбом.

У пізні роки музикант захопився йогою та дзен-медитацією, подорожував Індією та Японією, де вивчав духовні практики. Він неодноразово говорив, що саме йога допомогла йому уникнути наркотиків та алкоголю й зберегти творчу форму.

В інтерв’ю 2016 року Роллінз сказав: “Я досі живий, тому що досі вчуся”.