Британські вчені терміново розробляють вакцину від Еболи

Вчені Оксфордського університету розробляють нову вакцину проти рідкісного виду Еболи Bundibugyo, яка може бути готовою до клінічних випробувань протягом двох-трьох місяців. Спалах у Демократичній Республіці Конго вже призвів до 750 підозрюваних випадків та 177 смертей.

Про це повідомляє BBC.

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила рівень ризику нинішнього спалаху Еболи у ДР Конго з “високого” до “дуже високого”. У ширшому регіоні ризик також вважається високим, хоча на міжнародному рівні він залишається низьким.

Нову вакцину створюють на базі технології ChAdOx1, яку раніше використовували під час пандемії Covid. Цього разу вчені адаптували її під рідкісний вид вірусу Bundibugyo.

Вакцина використовує генетично модифікований вірус застуди шимпанзе для доставки генетичного матеріалу вірусу Еболи до клітин організму, щоб навчити імунну систему розпізнавати інфекцію. При цьому вакцина не викликає симптомів Еболи.

У ВООЗ зазначили, що поки немає даних досліджень на тваринах, які підтверджували б ефективність препарату, однак випробування вже стартували в Оксфорді.

Рідкісний вид Еболи Bundibugyo вбиває близько третини інфікованих. Раніше його фіксували лише під час двох спалахів — в Уганді у 2007 році та у Демократичній Республіці Конго у 2012 році.