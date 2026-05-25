Фіксував наслідки ударів по Києву 24 травня: правоохоронці оприлюднили листування 18-річного коригувальника

У Києві затримали 18-річного уродженця Черкащини, якого підозрюють у коригуванні російських ударів після масованої атаки 24 травня. Молодик фіксував наслідки влучань, передавав координати та допомагав РФ уточнювати результати обстрілів.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у середині травня хлопець шукав підробіток через Telegram. Спочатку він отримав завдання фотографувати товари у магазинах конкурентів, однак згодом куратори доручили йому фіксувати місцевість та позначати на картах рух військової техніки у передмісті Києва.

24 травня, після масованої російської атаки на столицю, підозрюваний отримав конкретні адреси для фіксації наслідків ударів. Він фотографував місця влучань, передавав геолокації, фото та відео російським кураторам.

Його затримали поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони у Києві. У телефоні правоохоронці виявили листування з представниками РФ, координати, а також матеріали з місць обстрілів.

Як стверджує слідство, куратори координували дії хлопця у режимі реального часу, контролювали його пересування та вимагали додаткові фото з різних ракурсів.

“Ну ти якщо що не розчаровуйся… я тобі все одно заплачу незалежно від того, було там щось чи ні”, — писав куратор. Після отримання інформації про пошкодження сусідньої будівлі він також додав: “Ну там теж зніми. Але спочатку будівлю. Можливо, вони переплутали”.

18-річному фігуранту повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.