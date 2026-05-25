        Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС та заявила про небезпеку ядерного шантажу

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 15:10
        Світлана Тихановська під час візиту до ЧАЕС 25 травня / Фото: t.me/tsikhanouskaya/9114
        Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська під час візиту до України 25 травня відвідала Чорнобильську АЕС та Прип’ять. Разом із делегацією вона побувала біля четвертого реактора ЧАЕС.

        Про це Світлана Тихановська повідомила у своїх соцмережах.

        Тихановська заявила, що для білорусів Чорнобиль залишається особистою та національною трагедією, оскільки саме Білорусь зазнала одного з найсильніших ударів після аварії на станції.

        “Побачити на власні очі Чорнобильську АЕС і Прип’ять — дуже важкий і емоційний досвід. Порожні вулиці Прип’яті, покинуті будинки, школи, дитячі іграшки — усе це тихе нагадування про те, як швидко може обірватися звичайне спокійне життя”, — заявила вона.

        Тихановська також наголосила, що пам’ять про Чорнобиль сьогодні має особливе значення на тлі російської агресії проти України, окупації Чорнобильської зони на початку повномасштабної війни та ядерного шантажу.

        “Сьогодні, коли Росія веде війну проти України і використовує ядерний шантаж як інструмент тиску, пам’ять про Чорнобиль знову нагадує нам, наскільки небезпечними можуть бути брехня, мовчання і байдужість до долі людей”, — сказала вона.

        За словами Тихановської, білоруси знають ціну такої катастрофи, а Білорусь “не повинна бути частиною ядерних загроз чи агресії”.

        Світлана Тихановська під час візиту до ЧАЕС та Прип’яті 25 травня / Фото: t.me/tsikhanouskaya/9114

