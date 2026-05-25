Моніторинговий канал заявив про два удари “Орєшніком” під час атаки РФ: перший впав на ТОТ Донеччини

Моніторинговий телеграм-канал єРадар заявив, що під час масованої атаки РФ у ніч на 24 травня російські війська нібито запустили дві ракети середньої дальності “Орєшнік”. За даними каналу, одна з них могла впасти на окупованій території Донеччини.

Про це йдеться у повідомленні єРадар.

Автори каналу стверджують, що другий “Орєшнік” нібито вдарив у районі Авдіївки або Ясинуватої поблизу окупованого Донецька.

“Не виключено, що вдарили по власним військам на цій території”, — йдеться у повідомленні.

У єРадар зазначили, що під час масованого ракетного удару в ніч на 24 травня моніторингові канали близько 01:00 повідомляли про пуски “Орєшніка”, однак тоді інформації про влучання не було.

Автори каналу припускають, що перший запуск міг бути невдалим, після чого відбувся другий удар — по Білій Церкві.

Також у повідомленні стверджується, що саме тому Повітряні сили ЗСУ повідомляли лише про одне влучання по території України.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.