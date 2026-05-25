        У Харкові п’яний СЗЧ-шник відкрив стрілянину біля багатоповерхівки

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 07:27
        Поліція затримала військового після стрілянини у Харкові / Фото із соцмереж
        У Харкові поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину біля багатоповерхового будинку в Індустріальному районі міста. За даними правоохоронців, затриманий виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

        Про це повідомила поліція Харківської області.

        Інцидент стався ввечері 24 травня на вулиці 92-ї Бригади.

        За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря біля під’їзду житлового будинку.

        Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

        Правоохоронці затримали чоловіка на місці події та вилучили зброю.

        “У ході перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину”, — повідомили в поліції.

        Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

        Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до фігуранта. Тривають слідчі дії.


