У Харкові п’яний СЗЧ-шник відкрив стрілянину біля багатоповерхівки

У Харкові поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину біля багатоповерхового будинку в Індустріальному районі міста. За даними правоохоронців, затриманий виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався ввечері 24 травня на вулиці 92-ї Бригади.

Реклама

Реклама

За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря біля під’їзду житлового будинку.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події та вилучили зброю.

“У ході перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину”, — повідомили в поліції.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до фігуранта. Тривають слідчі дії.