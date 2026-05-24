Після атаки РФ у Києві пошкоджені Кабмін, МЗС та будівля Нацбанку

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня були пошкоджені будівлі Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ та Національного банку України. За даними посадовців, обійшлося без постраждалих.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час нічної атаки вибуховою хвилею у будівлі Кабінету міністрів вибило вікна.

«Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено штаб-квартиру уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав», — написала вона у соцмережі X.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що внаслідок вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала й будівля МЗС України.

«Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися», — наголосив глава МЗС.

Про пошкодження після нічної атаки також повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, будівля НБУ «трохи відчула наслідки нічної атаки».

«Все відремонтуємо і все відновимо. Завтра розпочнемо робочий день – як завжди. Всі живі, співробітники не постраждали», — написав Пишний.

Він додав, що через обстріл були пошкоджені також будівлі та відділення низки українських банків.