        Після атаки РФ у Києві пошкоджені Кабмін, МЗС та будівля Нацбанку

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 19:12
        Будівля Нацбанку / Фото: Facebook Андрія Пишного
        Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня були пошкоджені будівлі Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ та Національного банку України. За даними посадовців, обійшлося без постраждалих.

        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час нічної атаки вибуховою хвилею у будівлі Кабінету міністрів вибило вікна.

        «Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено штаб-квартиру уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав», — написала вона у соцмережі X.

        Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що внаслідок вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала й будівля МЗС України.

        «Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися», — наголосив глава МЗС.

        Про пошкодження після нічної атаки також повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, будівля НБУ «трохи відчула наслідки нічної атаки».

        «Все відремонтуємо і все відновимо. Завтра розпочнемо робочий день – як завжди. Всі живі, співробітники не постраждали», — написав Пишний.

        Він додав, що через обстріл були пошкоджені також будівлі та відділення низки українських банків.


