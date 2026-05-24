Що пише західна преса про сьогоднішній удар по Києву

Сьогоднішній масований удар РФ по Києву та інших регіонах України став однією з головних тем у західних медіа. Американська, британська та європейська преса називає атаку однією з найпотужніших за останні місяці та акцентує увагу на великій кількості ракет і дронів.

Reuters пише, що головною ціллю атаки був Київ. Агентство звертає увагу на удари по житлових будинках, ринку, школах та інших цивільних об’єктах столиці. Видання також окремо згадує заяви української сторони про застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».

The Guardian пов’язує нинішній удар із черговою ескалацією війни та заявами Володимира Путіна про «відплату» за атаки по території РФ. Британське видання зазначає, що масований удар відбувся на тлі дипломатичних дискусій щодо можливих переговорів і припинення вогню.

Associated Press та Reuters наголошують на масштабах повітряної атаки. У матеріалах підкреслюється, що Росія останніми тижнями значно збільшила інтенсивність застосування ракет і ударних безпілотників проти українських міст.

Європейські медіа також акцентують увагу на гуманітарних наслідках удару. Зокрема, видання пишуть про пожежі у багатоповерхівках, постраждалих дітей, роботу рятувальників під загрозою повторних атак та пошкодження цивільної інфраструктури.

Частина міжнародних ЗМІ згадує заяву президента Володимира Зеленського, який після атаки закликав США, Європу та інших партнерів посилити підтримку України та надати додаткові системи ППО.

Окремо західна преса звертає увагу на те, що під час атаки Польща піднімала військову авіацію та посилювала роботу систем протиповітряної оборони через близькість російських ударів до кордонів НАТО.