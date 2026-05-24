Зеленський: Росія вдарила “орєшніком” по Білій Церкві

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок масованої атаки РФ по Україні постраждали щонайменше 83 людини, є загиблі. За його словами, основною ціллю російського удару був Київ.

Президент повідомив, що від ночі на місцях ударів працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби.

«Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає», — наголосив Зеленський.

Реклама

Реклама

За словами президента, росія випустила по Україні 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також 600 дронів. Він зазначив, що не всю балістику вдалося збити.

«Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки», — заявив глава держави.

Зеленський також повідомив, що російські війська застосували «орєшнік» проти Білої Церкви.

«Путін вже й слово “ура” не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій “орєшнік” проти Білої Церкви. Реально неадеквати», — сказав президент.

Він закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України.

«Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово “мир”», — заявив Зеленський.