        У Повітряних Силах заявили про запуск російської БРСД по Україні

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 10:19
        Поліція фіксує наслідки чергової масованої атаки рф / Фото Нацполіція
        У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили, що під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня росія застосувала балістичну ракету середньої дальності. Основним напрямком удару був Київ.

        У командуванні Повітряних Сил повідомили, що загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет та 600 безпілотників різних типів.

        За даними військових, росіяни запустили одну балістичну ракету середньої дальності з району Капустин Яр в Астраханській області РФ.

        Крім того, ворог застосував дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», три протикорабельні ракети 3М22 «Циркон», 30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, а також 54 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр».

        Також армія РФ атакувала Україну 600 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

        За попередніми даними станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 604 повітряні цілі: 55 ракет та 549 безпілотників.

        Військові уточнили, що 19 російських ракет, імовірно, не досягли цілей, а інформація щодо місць їхнього падіння уточнюється.

        Станом на 09:30 зафіксовані влучання 16 ракет і 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 23 локаціях.

        «Атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА», — повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.


