У Повітряних Силах заявили про запуск російської БРСД по Україні

У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили, що під час масованої атаки на Україну в ніч на 24 травня росія застосувала балістичну ракету середньої дальності. Основним напрямком удару був Київ.

У командуванні Повітряних Сил повідомили, що загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет та 600 безпілотників різних типів.

За даними військових, росіяни запустили одну балістичну ракету середньої дальності з району Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Крім того, ворог застосував дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», три протикорабельні ракети 3М22 «Циркон», 30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, а також 54 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр».

Також армія РФ атакувала Україну 600 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

За попередніми даними станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 604 повітряні цілі: 55 ракет та 549 безпілотників.

Військові уточнили, що 19 російських ракет, імовірно, не досягли цілей, а інформація щодо місць їхнього падіння уточнюється.

Станом на 09:30 зафіксовані влучання 16 ракет і 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 23 локаціях.

«Атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА», — повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.