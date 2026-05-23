В Україну повертається сонце: Діденко розповіла, де у неділю ще будуть грози

У неділю, 24 травня, у більшості регіонів України очікується суха та сонячна погода. Водночас у східних областях, на Дніпропетровщині та півдні країни прогнозують дощі з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, без опадів буде на заході, півночі та у більшості центральних областей України.

Дощі та грози пройдуть у східних регіонах, на Дніпропетровщині та в південній частині країни. На Одещині ймовірність опадів буде меншою.

Температура повітря вдень становитиме комфортні +20…+24 градуси, а на сході та південному сході буде тепліше — до +25…+28 градусів.

У Києві 24 травня, за прогнозом Діденко, буде сонячно та без грозових дощів.

“Кияни завтра, 24-го травня, відпочинуть від грозових дощів, буде багато сонця”, — написала синоптикиня.

У столиці температура повітря вдень становитиме +22…+24 градуси.

Водночас Діденко попередила, що вже із середини наступного тижня в Україні очікується відчутне похолодання.