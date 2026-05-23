Зеленський попередив про можливий удар Росії “орєшніком” по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від розвідки та партнерів інформацію про можливу підготовку Росією комбінованого удару по території України із застосуванням ракети середньої дальності “орєшнік”. Він закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

За словами президента, інформація про підготовку удару надійшла, зокрема, від американських та європейських партнерів.

“Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням “орєшніка”. Перевіряємо цю інформацію”, — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона бачить ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння.

“Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі”, — сказав він.

Зеленський закликав громадян свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги вже починаючи з вечора.

“Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями”, — наголосив президент.

Він також звернувся до міжнародних партнерів України із закликом до превентивної реакції.

“Застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів. Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими”, — заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна готує систему протиповітряної оборони “настільки, наскільки це можливо”, та пообіцяв відповідь на кожен російський удар.

“Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи”, — сказав він.