Україна не зможе обійтися без трудових мігрантів після війни — Лібанова

Після завершення війни Україна не зможе повністю уникнути залучення іноземних працівників через дефіцит робочої сили. Водночас міграційна політика має бути контрольованою, щоб не повторити помилок європейських країн.

Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова сказала в інтерв’ю Суспільному.

За словами Лібанової, зараз в Україні працює небагато іноземців, однак після війни потреба в робочій силі точно зросте.

“В Україні вже працедавці жаліються на брак робочої сили, а після війни він точно буде, ще більший. Нікуди ми не подінемося”, — сказала вона.

Лібанова наголосила, що трудові мігранти зазвичай не конкурують із місцевими працівниками, а заповнюють вакансії, на які місцеве населення не завжди погоджується.

Водночас, за її словами, Україні потрібна “дуже виважена” міграційна політика.

Демографиня вважає, що робочі візи для іноземців мають видавати не за країнами походження, а за бальною системою — з урахуванням професії, освіти, кваліфікації та готовності працювати в конкретному регіоні.

Окремо Лібанова застерегла від створення іммігрантських гетто чи таборів.

“Не можна створювати гетто. Не можна робити так, щоб були табори іммігрантські”, — сказала вона.

Головним пріоритетом для України, за її словами, має залишатися повернення українців, які виїхали за кордон через війну.

Станом на березень у країнах ЄС перебували близько 4,4 млн українців.

Лібанова зазначила, що чим довше триває війна, тим менше людей повернеться в Україну. Крім того, після відкриття кордонів для чоловіків частина родин може возз’єднатися не в Україні, а за кордоном.

Вона також скептично оцінила ідею платити українцям за повернення з-за кордону коштом української держави, оскільки це може бути несправедливим щодо внутрішньо переміщених осіб.

Говорячи про демографічну ситуацію, Лібанова заявила, що після війни очікує певного зростання народжуваності, але не вірить у бебі-бум.

На її думку, державні виплати на дітей важливі не як стимул народжувати, а як спосіб зменшити ризик бідності для родин.

Найефективнішою підтримкою для молодих сімей вона назвала можливість для матері повернутися до роботи — через доступні дитсадки, ясла та іншу інфраструктуру догляду за дітьми.

Лібанова також наголосила, що українське суспільство зберігає стійкість, попри втому від війни.

“Я ніяк не бачу настроїв: давайте підписувати мир на яких завгодно умовах. Оце було б страшно — і цього я не бачу”, — сказала вона.