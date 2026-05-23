Військових ТЦК після конфлікту з ветераном у Києві переведуть у бойові підрозділи

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що щодо посадових осіб, причетних до конфлікту з ветераном у Києві, буде ухвалене рішення про подальше проходження служби у бойових підрозділах. Йдеться про інцидент 22 травня у Шевченківському районі столиці, під час якого військовослужбовець ТЦК застосував фізичну силу до ветерана.

Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

За даними військових, конфлікт виник під час проведення заходів оповіщення між представником ТЦК та ветераном війни Артемом Морозом.

Реклама

Реклама

“Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана”, — заявили у командуванні.

У Сухопутних військах наголосили, що категорично не підтримують подібні дії особового складу, а керівництво Київського міського ТЦК та СП вже офіційно перепросило у ветерана.

Також зазначається, що керівництво ТЦК перебуває на постійному зв’язку з постраждалим.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК.

За інформацією правоохоронців, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Потерпілому видали направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості травм.

У командуванні Сухопутних військ підкреслили, що взаємодія з людьми має ґрунтуватися “на принципах людяності та поваги”, а права і гідність ветеранів є “абсолютним пріоритетом для Збройних сил України”.