        Суспільство

        Військових ТЦК після конфлікту з ветераном у Києві переведуть у бойові підрозділи

        Сергій Бордовський
        23 Травня 2026 17:31
        читать на русском →
        Ветеран Артем Мороз / Скриншот
        Ветеран Артем Мороз / Скриншот

        Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що щодо посадових осіб, причетних до конфлікту з ветераном у Києві, буде ухвалене рішення про подальше проходження служби у бойових підрозділах. Йдеться про інцидент 22 травня у Шевченківському районі столиці, під час якого військовослужбовець ТЦК застосував фізичну силу до ветерана.

        Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.

        За даними військових, конфлікт виник під час проведення заходів оповіщення між представником ТЦК та ветераном війни Артемом Морозом.

        Реклама
        Реклама

        “Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана”, — заявили у командуванні.

        У Сухопутних військах наголосили, що категорично не підтримують подібні дії особового складу, а керівництво Київського міського ТЦК та СП вже офіційно перепросило у ветерана.

        Також зазначається, що керівництво ТЦК перебуває на постійному зв’язку з постраждалим.

        Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК.

        За інформацією правоохоронців, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

        Потерпілому видали направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості травм.

        У командуванні Сухопутних військ підкреслили, що взаємодія з людьми має ґрунтуватися “на принципах людяності та поваги”, а права і гідність ветеранів є “абсолютним пріоритетом для Збройних сил України”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov