Рубіо вирушив до Індії для “перезавантаження” відносин між Вашингтоном і Нью-Делі

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Індії з візитом, який має допомогти відновити відносини між Вашингтоном і Нью-Делі після запровадження тарифів адміністрацією Дональда Трампа та зближення США з Пакистаном і Китаєм.

Про це повідомляє REUTERS.

Рубіо прибув до міста Колката, де відвідав штаб-квартиру гуманітарної організації, заснованої Матір’ю Терезою. Пізніше він має провести переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі.

За даними Держдепартаменту США, сторони планують обговорити торгівлю, енергетику та оборонну співпрацю.

Reuters зазначає, що візит Рубіо відбувається на тлі охолодження відносин між США та Індією після рішень президента Дональда Трампа щодо мит.

Минулого року Трамп запровадив одні з найвищих американських тарифів саме проти Індії. Частину обмежень пізніше скасували у межах тимчасової угоди, однак повноцінний торговельний договір сторони досі не уклали.

Додатковим подразником для Нью-Делі стало зближення Вашингтона з Пакистаном, який став важливим посередником у спробах завершити війну між США, Ізраїлем та Іраном.

Також ситуацію ускладнила енергетична криза, через яку Індія продовжує закуповувати російську нафту, попри спроби США скоротити залежність Нью-Делі від російських енергоносіїв.

“Ми хочемо продавати Індії стільки енергії, скільки вона готова купувати”, — заявив Рубіо напередодні візиту.

Reuters пише, що в Індії також занепокоєні активізацією контактів між США та Китаєм після нещодавнього візиту Трампа до Пекіна.

Аналітики вважають, що через торговельні суперечки та інші міжнародні кризи США та Індія втратили частину динаміки стратегічного партнерства, яке активно розвивалося за адміністрації Джо Байдена.

У лютому США та Індія погодили рамкову торговельну угоду, яка мала знизити американські мита на індійські товари з 50% до 18%, однак переговори сповільнилися після рішення Верховного суду США щодо тарифної політики Трампа.

Reuters також зазначає, що Індія домагається візиту Трампа на саміт Quad — об’єднання США, Індії, Японії та Австралії, створеного як противага впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Однак Вашингтон поки не підтвердив участь американського президента.