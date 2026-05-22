Трамп оголосив про відправку ще 5 тисяч військових США до Польщі

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі ще 5 тисяч американських військових. Заява пролунала за кілька годин до зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі на тлі суперечок всередині Альянсу через війну з Іраном, повідомляє Reuters.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що рішення пов’язане з його відносинами з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, якого він підтримував на виборах.

«Після успішної перемоги нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, і з огляду на наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі ще 5 тисяч військових», — написав Трамп.

Заява стала несподіванкою після кількох тижнів різкої критики з боку Трампа на адресу союзників по НАТО. Президент США звинувачував країни Альянсу у недостатній підтримці американсько-ізраїльської військової кампанії та навіть допускав можливість виходу США з НАТО.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп «дуже розчарований» країнами, які не дозволили США використовувати свої бази для війни з Іраном. Особливо він розкритикував Іспанію.

«Коли такі країни, як Іспанія, не дозволяють США використовувати ці бази — виникає справедливе питання: навіщо ви тоді в НАТО?» — сказав Рубіо журналістам у Маямі.

У НАТО наголошують, що США офіційно не просили Альянс брати участь у війні з Іраном, однак багато країн надали американським силам доступ до свого повітряного простору та військових баз.

Європейські союзники також занепокоєні політикою Трампа щодо НАТО після його заяв про можливе придбання Гренландії, яка належить Данії — члену Альянсу.

На зустрічі в Гельсінгборзі європейські міністри мають намір запевнити Вашингтон у готовності допомагати із забезпеченням свободи судноплавства в Ормузькій протоці та взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи.

Напруження серед союзників також посилилося після попереднього рішення США скоротити 5 тисяч військових у Європі. Наразі невідомо, звідки саме перекинуть додаткові сили до Польщі.

Крім того, США відмовилися від планів розмістити у Німеччині далекобійні ракети Tomahawk, а також планують скоротити перелік військових можливостей, які готові надати НАТО у разі кризи, повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

Верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявив, що будь-яке скорочення американської присутності відбуватиметься поступово протягом кількох років, щоб союзники мали час наростити власні спроможності.