Ракетний удар РФ знищив склад ООН у Дніпрі з гуманітарною допомогою на понад $1 млн

Посилення російських атак по території України призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення, нових хвиль евакуації та ускладнення гуманітарних операцій. Про це заявило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

20 травня у Дніпрі російська ракета влучила у склад, який орендувало UNHCR. Унаслідок удару загинули щонайменше двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Було знищено близько 900 палет із гуманітарною допомогою та матеріалами для облаштування житла, підготовленими для жителів прифронтових регіонів. Вартість знищеної допомоги оцінюють у понад 1 мільйон доларів.

В ООН заявили, що це перший випадок прямого удару по об’єкту UNHCR від початку повномасштабного вторгнення Росії. У відомстві наголосили, що атака не лише позбавила людей критично важливої допомоги, а й підірвала гуманітарну діяльність у період, коли потреби населення залишаються надзвичайно високими.

