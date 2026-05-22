СБУ затримала айтівця, який готував удар по будинку голови ДСНС у Києві

Служба безпеки викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині. Одного з агентів російська спецслужба тримала у “режимі очікування” 12 років.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, затриманий ІТ-фахівець із Миколаєва був завербований російськими спецслужбами ще у 2014 році. З лютого 2026 року він нібито збирав координати для ракетних ударів по Києву, зокрема по будинку голови ДСНС України.

“Під прицілом” були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. За інструкцією ФСБ агент мав відстежувати адреси помешкань та маршрути руху потенційних “цілей” і доповідати про це куратору в Москві”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисник діяв під прикриттям надання послуг з адміністрування комп’ютерних систем. Під час спілкування він випитував потрібну інформацію.

Згодом він залучив до роботи ще одного ІТ-фахівця з Одеси. Разом вони створили мережу інформаторів, які передавали дані про дислокацію українських військових.

Агента затримали в орендованій квартирі у Києві, його спільника — в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з доказами роботи на ФСБ.

Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.