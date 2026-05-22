        Хвилину мовчання тепер оголошуватимуть через системи оповіщення — Свириденко

        Галина Шподарева
        22 Травня 2026 09:47
        Хвилина мовчання / Фото: Патрульна поліція України
        Кабінет міністрів дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам’яті. Відтепер щодня о 9:00 через них оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        Також системи оповіщення використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

        “Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян”, — зазначила Свириденко.


