Хвилину мовчання тепер оголошуватимуть через системи оповіщення — Свириденко

Кабінет міністрів дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам’яті. Відтепер щодня о 9:00 через них оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Також системи оповіщення використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

“Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян”, — зазначила Свириденко.