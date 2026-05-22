У Конго натовп спалив центр лікування Еболи

У Демократичній Республіці Конго місцеві жителі спалили центр лікування Еболи в місті Рвампара. Конфлікт стався після того, як людям завадили забрати тіло чоловіка, який, ймовірно, помер від вірусу.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами свідка та представника поліції, місцева молодь намагалася забрати тіло свого друга для поховання, однак правоохоронці не дозволили цього зробити через правила безпеки під час спалаху Еболи.

Реклама

Реклама

Люди увірвалися до центру лікування та підпалили речі всередині. Також було підпалене тіло щонайменше одного померлого, яке зберігалося у закладі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я раніше заявляли, що спалах Еболи в Конго є значно масштабнішим за офіційні дані та швидко поширюється.

За даними влади Конго, у двох провінціях зафіксовано 160 підозрюваних смертей і 671 підозрюваний випадок зараження Еболою.