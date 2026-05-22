        Політика

        Трамп заявив про відправку ще 5 тисяч військових США до Польщі

        Галина Шподарева
        22 Травня 2026 07:20
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон направить до Польщі додатково 5 тисяч американських військових.

        Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

        “Після успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримував, і з огляду на наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5 000 військовослужбовців”, — написав Трамп.

        За даними американських військових кіл, станом на середину травня у Польщі перебували близько 7400 американських військових.

        Загалом за останні роки США розмістили в Європі близько 100 тисяч солдатів та офіцерів. З них понад 65 тисяч перебувають у регіоні на постійній основі, інші — на ротаційній.


