Трамп заявив про відправку ще 5 тисяч військових США до Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон направить до Польщі додатково 5 тисяч американських військових.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

“Після успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримував, і з огляду на наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5 000 військовослужбовців”, — написав Трамп.

За даними американських військових кіл, станом на середину травня у Польщі перебували близько 7400 американських військових.

Загалом за останні роки США розмістили в Європі близько 100 тисяч солдатів та офіцерів. З них понад 65 тисяч перебувають у регіоні на постійній основі, інші — на ротаційній.