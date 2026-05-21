У справі про мережу “порноофісів” заарештували поліцейських та водія заступника глави МВС

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у справі про корупційне прикриття мережі так званих “порноофісів”. Серед фігурантів — високопосадовці поліції та водій заступника міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали порнографічний контент.

Реклама

Реклама

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема, начальнику ГУНП в Івано-Франківській області визначили заставу у 7 млн грн, його заступнику — 5 млн грн.

Першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП у Тернопільській області призначили заставу у 5 млн грн, а заступнику начальника ГУНП у Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн.

Водію заступника міністра внутрішніх справ суд визначив заставу у 8 млн грн.

Під час обшуків у межах розслідування правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівку та інше майно.

За даними Офісу генпрокурора, загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.