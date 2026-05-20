“Чистка” в поліції: після справи про кришування порностудій посадовців відсторонили від роботи

У Нацполіції знову довелося діставати старий і дуже неприємний інструмент — внутрішню “чистку”. Бо поки одні поліцейські ловлять злочинців, інші, схоже, ризикують самі опинитися по інший бік кримінального кодексу.

Керівництво Національної поліції повідомило про відсторонення від служби чотирьох посадовців, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди від “дрочилень”.

Йдеться про співробітників окремих регіональних підрозділів поліції. Досудове розслідування у справі проводять Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Голова Нацполіції вже ініціював службове розслідування. І, судячи з офіційного тону заяви, у керівництві поліції чудово розуміють: історії про корупцію, та щей повʼязані з порноіндустрією, в системі зараз б’ють не лише по конкретних фігурантах, а й по довірі до всієї структури.

Тому реакція була швидкою — чотирьох посадовців відсторонили від виконання службових обов’язків. А найближчим часом, за результатами службової перевірки, щодо них обіцяють ухвалити кадрові рішення.

У Нацполіції окремо наголосили, що повністю співпрацюють зі слідством і зацікавлені в об’єктивному розслідуванні справи.

І тут починається знайомий, але дуже показовий український сюжет. Бо кожного разу, коли правоохоронна система заявляє про “очищення від недоброчесних працівників”, суспільство автоматично думає одне й те саме: “добре, але скільки їх там ще залишилося?”

У поліції запевняють, що на будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде “жорстка та принципова реакція” незалежно від посад, звань і заслуг.

Щоправда, поки що всі фігуранти мають статус невинуватих. Але сам факт того, що всередині системи знову спалахнула історія з хабарями, виглядає як дуже болючий сигнал для структури, яка роками намагається переконати країну, що “нова поліція” справді стала новою.