Одеський підліток допомагав хакерам грабувати американців: схема принесла сотні тисяч доларів

Уявіть собі: поки хтось у 18 років намагається скласти сесію або хоча б не проспати першу пару, один хлопець з Одеси, за версією слідства, уже керував шматком міжнародної кіберзлочинної інфраструктури. І не просто “ламав вайфай сусіду”, а допомагав красти акаунти американців тисячами.

Правоохоронці викрили учасника міжнародної хакерської схеми, яка працювала проти клієнтів онлайн-магазину в Каліфорнії. За даними Нацполіції, кіберзлочинці змогли отримати доступ до понад 28 тисяч акаунтів користувачів.

Причому це була не історія про “подивитися чужий Netflix”. Хакери використали щонайменше 5,8 тисячі акаунтів для покупок без дозволу власників. Загальна сума таких “шопінгів” — близько 721 тисячі доларів. А збитки від повернення платежів перевищили 250 тисяч доларів, або приблизно 11 мільйонів гривень.

Схема працювала за класичним рецептом сучасного цифрового бруду. Зловмисники використовували так звані infostealer — шкідливі програми, які тихо заражають комп’ютер, витягують логіни, паролі та сесійні дані, а потім зливають усе це на сервери хакерів. Після цього викрадені акаунти продавали через спеціалізовані сайти й Telegram-боти. Тобто фактично існував цілий “Amazon для крадених профілів”.

Слідчі встановили, що 18-річний одесит адміністрував інфраструктуру для обробки та продажу викрадених даних. Для розрахунків зі спільниками використовували криптовалюту — бо, звісно ж, сучасний кіберзлочинець без крипти виглядає так само дивно, як пірат без папуги.

Під час обшуків у фігуранта вилучили телефони, комп’ютери, банківські картки та цифрові носії. І тут починається найнеприємніше для самого хакера: слідчі знайшли доступи до ресурсів, де продавалися викрадені дані, журнали серверної активності та акаунти криптобірж.

Тобто це вже не “мене підставили” і не “я просто цікавився програмуванням”. Це виглядає як дуже поганий день для людини, яка вирішила, що кіберзлочини — це легкі гроші без наслідків.