НПЗ “Лукойл” та нафтобазу в Ярославській області уразили Сили оборони — Генштаб ЗСУ

19 травня та в ніч на 20 травня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів на території Росії та окупованих територіях України. Серед уражених цілей — НПЗ “Лукойл-Нижегородоргсинтез” у Нижньогородській області та нафтоперекачувальна станція “Ярославль-3”.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На НПЗ “Лукойл-Нижегородоргсинтез” у районі Кстово Нижньогородської області була уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

Також внаслідок удару по нафтоперекачувальній станції “Ярославль-3” у Семибратово Ярославської області були пошкоджені чотири резервуари загальним об’ємом 140 тисяч кубометрів. Об’єкт є важливим елементом системи транспортування нафти РФ та використовується для забезпечення військово-промислової інфраструктури країни-агресора.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російських військ у Соледарі Донецької області, а також командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Також повідомляється про ураження пунктів управління безпілотниками противника у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області та Єлізаветовки Курської області РФ.

За даними Генштабу, українські військові також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника у районах Новоукраїнки Запорізької області, Мирного, Сніжного та Донецька.

Окремо повідомляється про ураження складу боєприпасів у районі Маринівки Запорізької області та ремонтного підрозділу російських військ у Сіверськодонецьку Луганської області.