        Росія атакувала Україну 154 дронами та балістичною ракетою: знешкоджено 131 БпЛА

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 08:49
        Російський БпЛА "Герань-2", споряджений ракетою / Фото: Telegram-канал "Полковник ГШ"
        У ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 154 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 131 БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 19 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області та запустили 154 ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 131 російський БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.


