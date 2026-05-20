Росія атакувала Україну 154 дронами та балістичною ракетою: знешкоджено 131 БпЛА

У ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 154 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 131 БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 19 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області та запустили 154 ударні БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 131 російський БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.