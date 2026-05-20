        Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Одесу (фото, відео)

        Галина Шподарева
        20 Травня 2026 07:54
        Ліквідація наслідків атаки на Одесу 20 травня / Фото: ДСНС
        20 травня російські військову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждали обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Внаслідок атаки в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.

        Також зафіксовано влучання безпілотника у 18 поверх недобудованої 24-поверхівки.

        “Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована”, – повідомили в ОВА.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        Наслідки атаки на Одесу 20 травня / Фото: ДСНС

