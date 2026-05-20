Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Одесу (фото, відео)

20 травня російські військову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждали обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.
Також зафіксовано влучання безпілотника у 18 поверх недобудованої 24-поверхівки.
“Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована”, – повідомили в ОВА.
Інформація про постраждалих не надходила.