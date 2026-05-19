НБУ оштрафував “Укрпошту” на 1,7 млн грн через порушення на платіжному ринку

Національний банк України застосував до АТ “Укрпошта” захід впливу у вигляді штрафу на 1,7 млн грн. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг.

Про це повідомив Нацбанк України.

У НБУ зазначили, що штраф наклали через невиконання “Укрпоштою” обов’язку забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками як надавача фінансових платіжних послуг.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 18 травня 2026 року.

За даними регулятора, порушення були встановлені за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки “Укрпошти”, проведеної станом на 1 листопада 2025 року.

У Нацбанку заявили, що компанія порушила вимоги закону “Про платіжні послуги” та положення щодо системи управління надавачів фінансових платіжних послуг.

“Укрпошта” має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із моменту отримання рішення Комітету.