НБУ продав $120 млрд за роки війни — аналітик

Національний банк України за чотири роки повномасштабної війни продав близько $120 млрд. Це пов’язано з високим попитом на валюту та великими обсягами імпорту.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі».

За його словами, українці та бізнес і так активно купують іноземну валюту, намагаючись захистити свої заощадження від інфляції.

Через це Національний банк змушений постійно проводити валютні інтервенції, щоб задовольнити попит на валюту.

Також регулятор перекриває значні обсяги імпорту, який, за словами аналітика, перевищує $90 млрд.

Йдеться про імпорт товарів і послуг, що становить майже 50% валового внутрішнього продукту.

Аналітик назвав такі показники надзвичайно високими.