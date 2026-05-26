Панічні атаки можна послабити без ліків — дослідження

Короткі інтенсивні фізичні вправи можуть допомогти людям із панічним розладом зменшити частоту та тяжкість панічних атак. Дослідники заявили, що 30-секундні спринти виявилися ефективнішими за релаксаційну терапію.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Frontiers in Psychiatry.

У дослідженні взяли участь 72 дорослих із панічним розладом. Частина учасників протягом 12 тижнів виконувала короткі спринти з перервами на ходьбу, інша проходила релаксаційну терапію з дихальними вправами та поетапним розслабленням м’язів.

Дослідники дійшли висновку, що люди, які займалися інтенсивними вправами, мали слабші панічні атаки. Також спостерігалися менша кількість нападів та зменшення симптомів депресії.

Автор дослідження Рікардо Вільям Муотрі пояснив, що вправи дозволяли пацієнтам безпечно переживати фізичні симптоми, схожі на паніку — прискорене серцебиття, задишку та потовиділення — і поступово переставати сприймати їх як небезпечні.

За словами професора психології Техаського університету Джаспера Смітса, фізичні вправи можуть знижувати тривожність також через покращення настрою, сну та зменшення реакції організму на стрес.

Дослідники зазначають, що фізичні вправи можуть стати доступним додатковим методом допомоги людям із панічним розладом. Водночас вони наголосили, що інтенсивні тренування підходять не всім і перед їх початком варто проконсультуватися з лікарем.