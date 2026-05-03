Культ “hotspan”: чому чоловіки більше не хочуть старіти

Ідея старіння змінюється — і разом із нею змінюється уявлення про те, яким має бути життя після 40 чи 50 років. Якщо раніше вважалося, що з віком людина поступово «здає позиції» і готується до спокійної пенсії, то сьогодні дедалі більше чоловіків прагнуть не просто жити довше, а виглядати й почуватися молодими якомога довше.

Як пише Bloomberg, саме це явище дедалі частіше називають «hotspan» — період життя, протягом якого людина залишається привабливою, енергійною і фізично активною. Якщо раніше головним орієнтиром було «healthspan» — тривалість здорового життя, то тепер до нього додається ще й вимога виглядати добре.

Зміна уявлень про середній вік

Сучасні 40–50-річні дедалі менше асоціюють себе зі «старістю». Якщо для попередніх поколінь цей період означав поступове зниження активності, то сьогодні люди цього віку будують бізнеси, займаються спортом, виховують дітей і ведуть активне соціальне життя.

За словами лікарів, культурне сприйняття віку суттєво змінилося. Те, що раніше вважалося початком старості, нині часто сприймається як новий етап активного життя. Це частково пояснюється розвитком медицини, косметології та фітнес-культури.

Чоловіки під новим тиском

Традиційно суспільство висувало менше вимог до зовнішності чоловіків, ніж до жінок. Але ця ситуація змінюється. Популярність подкастів, блогів і так званої «manosphere» формує нові стандарти — чоловіки мають залишатися сильними, витривалими і привабливими незалежно від віку.

Особливо це помітно серед міленіалів — покоління, яке нині входить у середній вік. Для них вигляд і фізична форма стають частиною ідентичності, а також соціального та професійного успіху.

Біохакінг і нова індустрія молодості

Разом із новими очікуваннями зростає і попит на послуги, які допомагають «уповільнити старіння». Йдеться про аналіз біомаркерів, гормональну терапію, спеціальні дієти, добавки та ін’єкції.

Зокрема, популярності набирають пептиди — речовини, які рекламують як засіб для підвищення енергії, росту м’язів і загального омолодження. Також поширюється терапія тестостероном, яка, за словами лікарів, може впливати на фізичний стан і настрій чоловіків.

Водночас експерти застерігають: багато таких методів залишаються недостатньо регульованими, а їх ефективність і безпечність потребують додаткових досліджень.

Кар’єра і зовнішність: новий зв’язок

Ще один фактор, який підсилює цей тренд, — зміни на ринку праці. У світі, де дедалі більше комунікації відбувається онлайн, зовнішність стала більш помітною.

Відеодзвінки, профілі в соцмережах і платформах на кшталт LinkedIn створюють нову реальність, у якій людина постійно перебуває «на видноті». Це змушує багатьох замислюватися про свій вигляд як частину професійного образу.

Крім того, розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, посилює конкуренцію на ринку праці. Для частини людей це означає необхідність залишатися не лише компетентними, а й «молодими» у сприйнятті роботодавців.

Чи зміниться поняття пенсії

Ідея пенсії як завершення активного життя також переглядається. Історично вона виникла як соціальний інструмент, але сьогодні дедалі більше людей не сприймають її як «кінець».

Деякі люди продовжують працювати, займатися спортом і вести активний спосіб життя навіть після 60 років. Для них старіння — це не відмова від активності, а її трансформація.

Баланс між здоров’ям і тиском

Попри позитивні сторони — зростання уваги до здоров’я і фізичної форми — експерти звертають увагу на інший аспект: тиск залишатися «ідеальним» може створювати додатковий стрес.

З одного боку, люди мають більше можливостей дбати про себе. З іншого — з’являється новий стандарт, якому потрібно відповідати.

У підсумку сучасні чоловіки опиняються перед вибором: приймати природні зміни або інвестувати час і ресурси в те, щоб максимально відтермінувати їх.

І хоча універсальної відповіді немає, очевидно одне — уявлення про вік, старіння і спосіб життя після 40 вже ніколи не будуть такими, як раніше.