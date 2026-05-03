У Німеччині завершили операцію з порятунку горбатого кита Тіммі, але його доля невідома

У Німеччині завершилася багатотижнева операція з порятунку горбатого кита, який кілька разів опинявся на мілині в Балтійському морі. Тварину транспортували у відкрите море, однак її подальша доля залишається невідомою.

Про це повідомляє DW. У середу, 29 квітня, у затоці біля міста Вісмар кита, якого назвали Тіммі, підняли спеціальним краном і перевантажили на судно для транспортування до Північного моря.

Станом на 30 квітня судно з твариною наближалося до місця, де її мають випустити у глибоководні води.

Кита вперше помітили 3 березня біля узбережжя Мекленбургу-Передньої Померанії. Його історія привернула значну увагу в Німеччині, затьмаривши навіть частину геополітичних новин.

Тварина неодноразово застрягала на мілинах, зокрема біля курорту Тіммендорфер-Штранд, але змогла звідти вибратися і повернутися до затоки біля Вісмара.

Після цього кит тривалий час перебував у мілководді, був дезорієнтований і мав численні поранення, зокрема ймовірно від гвинтів суден. У його пащі також виявили залишки рибальської сітки.

Рятувальники намагалися допомогти тварині, прокопуючи канали та обливаючи її водою, щоб не допустити загибелі. До операції були залучені пожежники, поліція, екологи та місцеві жителі.

Однак 7 квітня фахівці дійшли висновку, що кит надто ослаблений для самостійного порятунку.

Попри транспортування у відкрите море, експерти оцінюють шанси на виживання тварини як низькі.