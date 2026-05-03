Сомалійські пірати захопили нафтовий танкер біля узбережжя Ємену

Сомалійські пірати захопили нафтовий танкер MT Eureka біля узбережжя Ємену та спрямували його в бік Сомалі. Це вже другий випадок захоплення танкера в регіоні за останні 10 днів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на сомалійських силовиків. За їхніми даними, судно було захоплене в Аденській затоці поблизу порту Кана близько 05:00 за місцевим часом.

Танкер ходив під прапором Того та після захоплення рухається між Єменом і Сомалі, очікується, що найближчим часом він стане на якір у сомалійських водах.

Реклама

Реклама

За інформацією джерел, нападники вирушили з віддаленого узбережжя поблизу міста Кандала в автономному регіоні Пунтленд.

Це вже четверте успішне захоплення суден піратами за останні два тижні. Раніше, 22 квітня, пірати захопили танкер Honor 25, який перевозив 18,5 тисяч барелів нафти до Могадішо.

Окремо британська служба UKMTO повідомляла, що озброєні люди на невеликому човні наблизилися до іншого судна біля міста Аль-Мукалла в Ємені.

Експерти зазначають, що піратська активність уздовж узбережжя Сомалі зростає. Вона знову посилилася з кінця 2023 року на тлі атак хуситів у Червоному морі та Аденській затоці, які відволікли міжнародні сили від боротьби з піратством.