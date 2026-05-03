Leléka вирушила на Євробачення-2026: покаже харківський спосіб гри на бандурі

Українська співачка Leléka разом із делегацією вирушила до Відня для участі в Євробаченні-2026. Артистка планує представити особливий спосіб гри на бандурі, пов’язаний із харківською традицією.

Українська делегація поїхала на Євробачення-2026 / Фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє Суспільне Культура. Перед поїздкою Leléka розповіла, що на конкурсі покаже харківський спосіб гри на бандурі, розроблений Гнатом Хоткевичем на основі традицій кобзарів Слобожанщини. Ця техніка була втрачена в Україні та збереглася завдяки емігрантам у Австралії, США та Канаді.

На початку квітня співачка представила конкурсну версію пісні Ridnym у супроводі струнного квінтету GRAFF і бандуриста Ярослава Джуся.

5 травня Leléka візьме участь у першій репетиції на сцені віденського Stadthalle, де відбудеться конкурс. Вона виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Режисером конкурсного номера став Ілля Дуцик.

Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Гранд-фінал відбудеться 16 травня, а півфінали — 12 і 14 травня. Участь у конкурсі візьмуть 35 країн.

До фіналу пройдуть до 20 переможців півфіналів, а також автоматично — представники країн «великої п’ятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія) та переможниця попереднього року Австрія. Іспанія вперше відмовилася від участі.

Суспільне Мовлення транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, цифрових платформах і радіо.