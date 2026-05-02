        Суспільство

        До +21 вдень і заморозки вночі: прогноз на 3 травня

        Віктор Алєксєєв
        2 Травня 2026 20:59
        Парк Шевченка у Києві. Невже весна?! / Фото з Facebook “Щоденник Києва у світлинах Галини Лапіної”
        В Україні у неділю, 3 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Водночас уночі синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту.

        Вітер буде південно-західний, на південному сході країни — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0–3°. Вдень очікується 11–16° тепла.

        У західних та більшості північних областей вночі буде 3–8° тепла, вдень повітря прогріється до 16–21°.

        На Київщині та в Києві також прогнозують мінливу хмарність без опадів.

        Вітер — південно-західний, 5–10 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 3–8° тепла, вдень 16–21°. У Києві вночі очікується 6–8° тепла, вдень — 17–19°.


