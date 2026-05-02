Перша жертва війни з Іраном: Spirit Airlines припинила роботу

Бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines припинила діяльність у суботу після банкрутства, що стало першим випадком у галузі, пов’язаним із війною з Іраном, повідомляє Reuters.

Різке подорожчання авіапального, ціна якого за два місяці конфлікту фактично подвоїлася, призвело до краху перевізника. За даними компанії, це спричинить втрату близько 15 тисяч робочих місць.

Уряд США та інші авіакомпанії намагаються допомогти пасажирам і працівникам, які опинилися в складній ситуації. Конкуренти, зокрема United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue та Southwest Airlines, обмежили ціни на квитки для клієнтів Spirit і пропонують безкоштовні місця для повернення співробітників додому.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що кредитори відхилили план порятунку компанії, попри зусилля адміністрації президента Дональд Трамп.

Крах Spirit став ударом для Трампа, який пропонував виділити 500 млн доларів для підтримки авіакомпанії, однак ця ініціатива не отримала підтримки.

Зростання цін на авіапальне пов’язують із блокуванням руху через Ормузьку протоку та обмеженням експорту Ірану, що призвело до глобального подорожчання енергоносіїв.

За даними Reuters, Spirit не отримувала прибутку з 2019 року та двічі подавала заяву про банкрутство протягом року. Остаточно плани виходу з кризи зірвалися після різкого зростання вартості пального — до понад 4,5 долара за галон наприкінці квітня.

До закриття компанія забезпечувала близько 5% внутрішніх авіаперевезень у США, але її частка ринку скоротилася до 3,9%.

У галузі зазначають, що крах Spirit може посилити позиції конкурентів і водночас підкреслює вплив геополітичних конфліктів на глобальну економіку та транспорт.