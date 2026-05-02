У Польщі українець вбив українця

У польському Яроцині пізно ввечері виявили мертвим 35-річного громадянина України. У справі вже затримано підозрюваного, також громадянина України.

У місті Яроцин у Великопольському воєводстві (Познань) пізно ввечері було виявлено тіло 35-річного громадянина України, повідомляє Польське радіо.

За даними поліції, близько 23:30 правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка в крові, який лежав на вулиці Замковій.

На місце події прибули поліцейські та медики. Лікар швидкої допомоги констатував смерть чоловіка.

Як повідомила представниця поліції Яроцинського повіту Аґнешка Заворська, загиблий проживав на території повіту та мав видимі ушкодження, ймовірно завдані гострим предметом.

Пізніше тієї ж ночі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до злочину. За даними поліції, він також є громадянином України.