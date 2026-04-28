Польща планує закупити українські дронові технології

Польща планує спрямувати частину коштів програми SAFE на отримання дронових технологій з України. Відповідну угоду з Єврокомісією мають підписати найближчими днями.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на урядову уповноважену Магдалену Собковяк-Чарнецьку. За її словами, угоду щодо програми SAFE планують підписати протягом кількох днів після завершення юридичних процедур.

Кошти програми, зазначила вона, зокрема, спрямують на отримання українських дронових технологій. При цьому механізм SAFE не передбачає прямих фінансових переказів Україні, а спрямований на здобуття сучасних технічних рішень, які вже тестуються в бойових умовах.

«Ми хочемо мати ці технології для потреб власної армії. Механізм SAFE слугуватиме тому, щоб отримати найсучасніші дронові рішення від української сторони», — заявила Собковяк-Чарнецька.

Вона також повідомила, що проєкт «армади дронів», оголошений прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 27 квітня, планують фіналізувати у червні під час конференції з відбудови України у Гданську.

За словами урядової уповноваженої, цьогорічна конференція матиме окремий напрям, присвячений безпеці та оборонній промисловості. Польща, як господар заходу, ініціювала включення цієї теми до порядку денного.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що текст угоди з Єврокомісією вже погоджений за участю 18 країн, а Польща подала найбільшу кількість поправок до документа.

Окрім цього, співпраця з Україною передбачає участь польських компаній у відбудові країни та постачанні військової техніки. За її словами, ЄС затвердив кредит для України у розмірі 90 млрд євро, з яких дві третини планують спрямувати на оборонні закупівлі.

«Наше завдання — налагодити такі відносини, щоб саме польські компанії стали постачальниками техніки для України в межах цієї позики. Виробництво для української армії має фінансуватися з коштів ЄС», — підкреслила вона.