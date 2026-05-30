Зеленський зробив заяву про Вірменію та загрози з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні погрози Росії на адресу Вірменії свідчать про наміри Москви посилювати тиск не лише на одну країну, а й на інших сусідів.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, лише народ Вірменії має право визначати майбутнє своєї країни.

«Те, що Росія каже про Вірменію, — це насправді не про неї одну», — наголосив Зеленський.

Він закликав європейські держави посилювати співпрацю у сфері безпеки, розвивати сучасні оборонні виробництва та диверсифікувати економічні зв’язки, щоб жодна країна не залежала від Росії.

Президент також висловив сподівання на принципову та своєчасну позицію Європейського Союзу щодо підтримки держав, які зазнають тиску з боку Москви.

«Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн», — заявив він.

Зеленський окремо наголосив на необхідності підтримки Вірменії, Молдови, країн Балтії та Азербайджану. Також, за його словами, Європа має знаходити шляхи для підтримки народу Грузії.

Президент подякував європейським партнерам за допомогу Україні та підкреслив важливість рішень, які реально зміцнюють безпеку держав регіону.