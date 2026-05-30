Федоров обговорив із Данією ракети, дрони та посилення ППО

Україна та Данія працюють над розширенням співпраці у сфері оборонного виробництва, розвитку протиповітряної оборони та створення антибалістичних рішень.

Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками розмови міністра оборони Михайла Федорова з його данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Однією з головних тем переговорів стала закупівля для Сил оборони України безпілотників українського виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів.

Сторони також обговорили подальше масштабування так званої Данської моделі підтримки оборонної промисловості, яка дозволяє міжнародним партнерам фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в Україні.

У Міноборони зазначили, що з 2024 року завдяки цьому механізму було залучено близько 3 мільярдів доларів на виробництво українського озброєння, включаючи понад 200 тисяч безпілотників, тисячі засобів радіоелектронної боротьби, ракети та інші види озброєння.

Окремо обговорювалися питання локалізації виробництва в Данії для потреб українських Сил оборони. Також сторони розглянули перспективи укладення Drone Deal між Україною та Данією для спрощення обміну технологіями та реалізації спільних проєктів у сфері безпілотних систем.

Ще одним напрямом переговорів стала підтримка Данією масштабування виробництва українських ракет.

Крім того, Україна запропонувала Данії долучитися до майбутнього антибалістичного проєкту. Зокрема, данська сторона може зробити внесок у вигляді радарів, які розглядаються як один із ключових елементів майбутньої системи.

Федоров також закликав прискорити виділення додаткової допомоги до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке має відбутися у червні.

Міністр подякував Данії та особисто Троельсу Лунду Поульсену за підтримку України та лідерство у сфері оборонної співпраці.